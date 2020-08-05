ДБР спростовує недостовірну інформацію щодо нібито причетності оперуповноваженого бюро до стрілянини в Херсоні

У засобах масової інформації поширюється недостовірна інформація про те, що біля нічного клубу в Дніпровському районі Херсона у 22-річного чоловіка з автомобіля стріляв нібито оперуповноважений Державного бюро розслідувань.

Державне бюро розслідувань повідомляє, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

Щодо особистості ймовірного стрільця, чиє ім’я назвали представники ЗМІ, ця особа дійсно брала участь у конкурсі на одну з посад до Державного бюро розслідувань, однак не пройшла конкурсний відбір.

Відповідно, зазначена особа не є та ніколи не була працівником Державного бюро розслідувань.