ДБР запобігло ввезенню в Україну контрабандного товару на суму понад ₴55 млн. (відео)

Державне бюро розслідувань продовжує системно протидіяти незаконному переміщенню товарів через митний кордон України. Саме контрабанда призводить до втрат державного бюджету в особливо великих розмірах.

Працівники ДБР викрили комерційну структуру, яка з приховуванням від митного контролю через Одеський морський порт намагалася ввезти на територію України коштовне стоматологічне обладнання на близько 25 млн гривень. Також ділки возили понад 65 тисяч контрафактних електронних сигарет, обіг яких заборонений в Україні на суму понад 30 млн грн.

Контрабанду ділки намагались провезти під виглядом «косметологічної продукції для волосся». У супровідних документах вони вказали, що вартість товару складає лише 1,6 млн грн.

За ініціативою ДБР, співробітники Одеської митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з конфіскацією вантажу.

Наразі працівники Бюро встановлюють працівників митниці, які сприяли ділкам у незаконному ввезенню товарів. Невідкладні слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.

ДБР