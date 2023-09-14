Державні аудитори через «органи» вимагають у постачальників Міноборони повернути прибуток, – голова ГО «Мрія»

Юрій Гудименко звернувся до НАБУ із заявою порушити кримінальну справу проти посадовців Держаудитслужби.

Голова ГО “Українське об’єднання “Мрія” Юрій Гудименко заявив, що представники деяких правоохоронних структур звернулись до постачальник Міноборони із трьома пропозиціями: або повернути прибуток, або “порішати”, або сідати в тюрму.

За його словами, правоохоронці так чинять, керуючись трактовкою Державної аудиторської служби України постанови Кабміну №335, а саме: начебто постанова забороняє підприємцям отримувати прибуток.

Юрій Гудименко зазначає, що ця ситуація зовсім не мотивує підприємців постачати хоч щось до армії.

“Або корупція, або тюрма, або працюйте в мінус (бо сплачені податки ніхто і ніколи не поверне, а платити працівникам треба)… зрозуміло, що сама постанова №335 була виписана саме таким чином, саме з цією метою. Щоб можна було «добєжать і порєшать». Або посадити когось, хто заважає. Дуже зручна штука”, – написав Гудименко.

З цього приводу Гудименко написав заяву до НАБУ і готує звернення до НАЗК з чіткими пропозиціями. Він зазначив, що Кабмін має негайно вирішити цю проблему.

Нагадаємо, Міноборони регулярно потрапляє у корупційні скандали, що зрештою призвело до відставки Олексія Резнікова. Серед останніх випадків, Офіс Генпрокурора повідомив, що Міноборони уклало угоду на постачання для ЗСУ мільйона неякісних продовольчих наборів. Вартість продукції – 430 млн грн.

Нещодавно Bihus.info випустив розслідування, що Міноборони заплатило 650 млн грн фірмі екснардепа за 55 БПЛА, але отримало лише 4, з яких прийняло тільки 1. Із чотирьох дронів, які привезли на “прийомку”, два взагалі не злетіли. // LB.ua