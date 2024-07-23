Держспоживслужба перевіряє продуктові магазини на Київщині через відключення світла

Їм доручено розробити план заходів та інструкції на випадок відключення електроенергії.

На тлі частих відключень електроенергії фахівці Держпродспоживслужби перевіряють умови зберігання та продажу харчових продуктів у Київській області.

Про це повідомила Держспоживслужба.

Зазначається, що перевірку здійснюють з метою недопущення виникнення харчових токсикоінфекцій, поява яких може бути спричинена перебоями в електропостачанні, та як наслідок – відсутності в деяких торгівельних мережах альтернативних джерел електроживлення холодильних вітрин, холодильних та морозильних камер, де зберігаються продукти.

“Операторам ринку з виробництва та обігу харчових продуктів наголошено на необхідності забезпечення належного температурного режиму під час зберігання харчових продуктів, продовольчої сировини, необхідності використовувати альтернативні засоби електроенергії (бензинові або дизельні генератори, сонячні (акумуляторні) батареї, портативні електростанції тощо) та адаптувати роботу підприємства до графіків відключень електроенергії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до законодавства, операторам ринку харчових продуктів необхідно:

розробити план заходів та інструкції на випадок відключення електроенергії;

провести навчання персоналу щодо забезпечення належних умов зберігання харчових продуктів, визначених виробником;

переглянути процедури вилучення та відкликання невідповідної продукції та шляхи її утилізації;

розробити додаткові заходи з метою забезпечення належних і стабільних умов виробництва та зберігання харчових продуктів;

при виробництві та обігу харчових продуктів посилити контроль за дотриманням умов зберігання (температури, часу зберігання).

Раніше голова управління Дерспоживслужби в Києві Олег Рубан повідомив, що у столиці щотижня реєструють 2-3 спалахи гострих кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. // LB.ua