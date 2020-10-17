Директорку «А-Банку» затримали п’яною за кермом у центрі Львова

У 34-річної Юлії Турик виявили перевищення норми алкоголю майже в 11 разів

У п’ятницю, 16 жовтня, на проспекті Свободи патрульні виявили позашляховик, яким керувала регіональна директорка «А-Банку» Юлія Турик. Водійка перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння.

У прес-службі патрульної поліції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що приблизно о 22:00 отримали інформацію про ДТП без потерпілих на проспекті Свободи. Ця інформація не підтвердилась, але водійка Lexus була нетверезою.

Судячи з відео, яке оприлюднив громадський активіст Сергій Канюк, за кермом позашляховика перебувала регіональна директорка «А-Банку» Юлія Турик. Їй запропонували пройти перевірку на стан сп’яніння, результат алкотестеру показав – 2,15 проміле алкоголю, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.