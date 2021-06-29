Дніпропетровська поліція розшукує малолітню дівчину (фото)

28 червня близько 18:00 13-річна Евеліна Юнда пішла з місця мешкання в Соборному районі та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст 140 см, худорлявої статури, зелені очі, темне волосся.

Була одягнена: чорна сукня до коліна, білі кросівки.

Прохання всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження Евеліни Юнди повідомити до відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції за телефонами: (097) 266 17 72 або «102».

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського районного управління поліції