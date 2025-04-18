До 10 років ув’язнення загрожує 33-річному водієві, який у стані сп’яніння спричинив ДТП з летальними наслідками

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 січня цього року близько 23:30 години на трасі «Житомир — Чернівці» в межах с. Соколівка.

33-річний житель с. Стріхівці, рухаючись на автомобілі «Seat Alhambra», не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником.

У результаті ДТП 24-річний пасажир автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. Водій та ще один пасажир, 47-річний чоловік, травмувалися.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області вже завершили розслідування за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України і передали матеріали до суду. Обвинуваченому загрожує до 10 років ув’язнення.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області