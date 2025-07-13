До 38 зросла кількість відвідувачів району водоспаду Шипіт, які захворіли на гостру кишкову інфекцію
28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду «Шипіт» на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт
Хворі отримують належну медичну допомогу у закладах охорони здоровʼя
У більшості хворих зафіксовано середньої важкості перебіг захворювання. Тяжких форм або летальних випадків немає.
Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі.
Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування триває.
Нагадуємо основні правила безпеки під час відпочинку на природі:
- не вживайте некип’ячену воду з відкритих джерел;
- зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду;
- дотримуйтеся правил особистої гігієни;
- при появі симптомів отруєння — звертайтеся до лікаря.
Просимо довіряти лише перевіреним джерелам.
Закарпатський обласний центр контролю
та профілактики хвороб МОЗ України