До 38 зросла кількість відвідувачів району водоспаду Шипіт, які захворіли на гостру кишкову інфекцію

28 хворих проживали в наметах та брали участь у неформальному молодіжному заході поблизу водоспаду «Шипіт» на території Пилипецької територіальної громади. 10 хворих були на екскурсії біля водоспаду Шипіт

Хворі отримують належну медичну допомогу у закладах охорони здоровʼя

У більшості хворих зафіксовано середньої важкості перебіг захворювання. Тяжких форм або летальних випадків немає.

Хворі вживали воду з водоспаду Шипіт для пиття та приготування їжі.

Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування триває.

Нагадуємо основні правила безпеки під час відпочинку на природі:

не вживайте некип’ячену воду з відкритих джерел;

зберігайте продукти в належних умовах, особливо у спекотну погоду;

дотримуйтеся правил особистої гігієни;

при появі симптомів отруєння — звертайтеся до лікаря.

Просимо довіряти лише перевіреним джерелам.

Закарпатський обласний центр контролю

та профілактики хвороб МОЗ України