До 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, з вини якого під час ДТП загинула 5-річна донька

Ювенальними прокурорами Сумської обласної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 41-річного чоловіка, порушення правил дорожнього руху якого призвело до загибелі доньки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської обласної прокуратури.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що дорожньо-транспортна пригода сталась 11 вересня 2022 року близько 19 год 40 хв на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ, між селами Алтинівка та Майорівка, що на Кролевеччині. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, водій ВАЗ-2101 знехтував безпекою дорожнього руху та не вибрав швидкісний режим, який дозволив би йому забезпечувати постійний контроль за рухом автомобіля, у результаті чого автівка виїхала за межі проїзної частини та зіткнулась із відбійником. Унаслідок ДТП 5-річна донька водія, яка перебувала в салоні авто, від отриманих травм померла на місці пригоди.

Обвинувачений у ході судового розгляду вину свою визнав повністю, при цьому просив суворо не карати. За вироком суду першої інстанції його засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років (ч. 3 ст. 286-1 КК України).