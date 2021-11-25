До озера на столичній Оболоні зливають нафтопродукти? (фото)

У мережі показали фото та відео, зняте в Оболонському районі столиці, де у Кирилівське озеро злили нафтопродукти.

Як повідомили на сторінці «Почайна» у Facebook, інформацію передали для розслідування у рамках кримінального провадження (стаття «Порушення правил охорони вод») до Оболонської окружної прокуратури Києва.

Мешканців столиці, які стали свідками подібного, попросили надсилати матеріали, щоб вони також були направлені до правоохоронних органів.

У коментарі під цим постом місцева мешканка показала, як виглядало озеро вранці 24 листопада.

За інформацією організаторки руху «Почайна» Анабелли Моріної, напередодні було зафіксовано скидання «у промислових масштабах». Аналізи води спрямовані на перевірку. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»