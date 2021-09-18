До уваги водіїв! Перекриття руху транспорту у Києві (графік та схема)

У зв’язку з проведенням спортивного масового заходу з 05:00 18 вересня до 22:00 19 вересня буде перекрито рух автотранспорту на Контрактовій площі у таких межах: вулиця Костянтинівська, перехрестя Спаської та Межигірської, Волоської та Григорія Сковороди, Сагайдачного та Андріївської.

Графік перекриття вулиць 19 вересня:

Петра Сагайдачного — з 07:00 до 13:30;

Боричів узвіз — з 07:00 до 13:30;

Ігорівська — з 07:00 до 13:30;

Набережно-Хрещатицька (від Верхнього Валу до Поштової площі) — з 07:00 до 13:30;

Набережно-Хрещатицька (у напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 11:00;

Набережне шосе (від Боричевого узвозу до Дніпровського узвозу) — з 07:00 до 13:30;

Набережне шосе (у напрямку Гаванського мосту) — з 07:00 до 11:00;

Гаванський міст (у напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 11:00;

Набережно-Рибальська (у напрямку Північного мосту) — з 07:00 до 11:00;

Північний міст (у напрямку лівого берега) — з 07:00 до 11:00;

Труханівська — з 07:00 до 12:00;

Володимирський узвіз (у напрямку Поштової площі) — з 07:00 до 11:00;

міст Метро — з 07:00 до 10:00;

поворот з мосту Метро на Набережне шосе — з 07:00 до 11:00.

Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху.

Патрульна поліція України