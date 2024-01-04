До уваги водіїв! Київ у найближчу годину накриє туман

У найближчу годину Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби. Столичних водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 січня в Києві туман, видимість 200-500 метрів, – йдеться в повідомленні.