До уваги водіїв! Київ у найближчу годину накриє туман

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У найближчу годину Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби. Столичних водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 січня в Києві туман, видимість 200-500 метрів, – йдеться в повідомленні.

Водіям рекомендують під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Також столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Додамо, на завтра, 5 січня, синоптики прогнозують на дорогах Києва подекуди ожеледицю.

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