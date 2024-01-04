До уваги водіїв! Київ у найближчу годину накриє туман
У найближчу годину Київ накриє туман. Він протримається до кінця доби. Столичних водіїв закликають бути максимально обережними на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Водіям рекомендують під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також столична влада закликала пішоходів бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Додамо, на завтра, 5 січня, синоптики прогнозують на дорогах Києва подекуди ожеледицю.