До уваги водіїв! На автодорозі М-15 сполученням Одеса–Рені, в межах села Маяки, унаслідок ДТП ускладнено рух транспорту
Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох вантажівок.
На місці працюють слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції.
Просимо врахувати дану інформацію і обрати альтернативний шлях. Також вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.
Одеське районне управління поліції № 2Tweet