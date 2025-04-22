До уваги водіїв! На автодорозі М-15 сполученням Одеса–Рені, в межах села Маяки, унаслідок ДТП ускладнено рух транспорту

Попередньо встановлено, що сталося зіткнення двох вантажівок.

На місці працюють слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції територіального підрозділу поліції.

Просимо врахувати дану інформацію і обрати альтернативний шлях. Також вкотре закликаємо неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути обережними, уважно слідкувати за дорожньою обстановкою.

Одеське районне управління поліції № 2