До уваги водіїв! На трасі Одеса–Рені, між Саратою та Миколаївкою-Новоросійською унаслідок ДТП ускладнено рух транспорту (фото)

Попередньо встановлено, що водій вантажівки, рухаючись у бік Ізмаїла, допустив зіткнення із двома вантажівками, що рухались попереду. Він один отримав травми і був доправлений до лікарні. Інші двоє керманичів не постраждали.

Зараз на місці автопригоди працюють співробітники територіального відділення поліції. Правоохоронці регулюють рух транспорту однією полосою, він частково ускладнений на даній ділянці дороги, та встановлюють всі обставини події.

Просимо водіїв врахувати дану інформацію та бути уважними на дорозі.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції