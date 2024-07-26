До уваги водіїв! Унаслідок ДТП ускладнено рух транспорту на автодорозі «Одеса-Рені», в межах села Великий Дальник

Попередньо поліцейські встановили, що близько 11-ї години, 52-річний керманич вантажівки «МАN», рухаючись в напрямку Одеси, не обрав безпечну швидкість, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковиком «OPEL», який їхав на зустріч.

Попередньо водій вантажівки за медичною допомогою не звертався. А ось водія легковика та трьох його пасажирів було госпіталізовано до лікарні.

Зараз на місці події працюють поліцейські.

Встановлюються повні обставини події.

Просимо водіїв врахувати дану ситуацію та бути уважними на дорозі.

Одеське районне управління поліції №2