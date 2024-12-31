Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю

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Ймовірно йдеться про сценку, яка вийшла рік тому, проте «Квартал 95» випустив її у повторі

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин звинуватила Студію «Квартал 95» в знущанні над її загиблою матір’ю. Причиною став жарт у шоу «Вечірній квартал», де були використані портрети Фаріон. Про це Семчишин написала в Instagram.

Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю фото 1
Судячи зі скринів, йдеться про сценку «Фахівець з позбавлення усього к***пського з дурної голови», яка вийшла у «Кварталу 95» рік тому, коли Фаріон була ще жива.

На офіційному юутб-каналі «Студія Квартал 95 Online» цей ролик опубліковано ще 11 місяців тому.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. // Главком

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