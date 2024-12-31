Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю

Ймовірно йдеться про сценку, яка вийшла рік тому, проте «Квартал 95» випустив її у повторі

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин звинуватила Студію «Квартал 95» в знущанні над її загиблою матір’ю. Причиною став жарт у шоу «Вечірній квартал», де були використані портрети Фаріон. Про це Семчишин написала в Instagram.

«Квартал 95!!! Ви просто тварини! Ви не заслуговуєте ні поваги ні людського ставлення! Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать!», – йдеться в повідомленні.

Судячи зі скринів, йдеться про сценку «Фахівець з позбавлення усього к***пського з дурної голови», яка вийшла у «Кварталу 95» рік тому, коли Фаріон була ще жива.

Під час цієї сценки актор «Кварталу 95» Євген Кошовий грає роль екзорциста, який лікує прихильників «руського миру». Для цього лікування він, зокрема, використовує портрети Фаріон – ставить їх по периметру навколо прихильника «руського миру».

На офіційному юутб-каналі «Студія Квартал 95 Online» цей ролик опубліковано ще 11 місяців тому.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. // Главком