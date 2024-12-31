Донька Фаріон звинуватила «Квартал 95» у знущанні над її загиблою матір’ю
Ймовірно йдеться про сценку, яка вийшла рік тому, проте «Квартал 95» випустив її у повторі
Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Семчишин звинуватила Студію «Квартал 95» в знущанні над її загиблою матір’ю. Причиною став жарт у шоу «Вечірній квартал», де були використані портрети Фаріон. Про це Семчишин написала в Instagram.
На офіційному юутб-каналі «Студія Квартал 95 Online» цей ролик опубліковано ще 11 місяців тому.
Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. // ГлавкомTweet