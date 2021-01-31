Допоможіть встановити місцезнаходження 13-річної Марії Іванової (фото)

29 січня близько 21:00 неповнолітня дівчина вийшла з дому в Індустріальному районі та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 160 см, худорлявої статури, світле волосся, зелені очі.

Була одягнена: жовто-коричневе клітчасте пальто, світло-коричневий светр, чорні брюки, високі кросівки Фіва.

Прохання до всіх, хто знає місце перебування неповнолітньої Марії, повідомити за телефоном: (095) 580-53-69 або «102».

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського ВП