Допоможіть встановити місцезнаходження 13-річної Марії Іванової (фото)
29 січня близько 21:00 неповнолітня дівчина вийшла з дому в Індустріальному районі та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 160 см, худорлявої статури, світле волосся, зелені очі.
Була одягнена: жовто-коричневе клітчасте пальто, світло-коричневий светр, чорні брюки, високі кросівки Фіва.
Прохання до всіх, хто знає місце перебування неповнолітньої Марії, повідомити за телефоном: (095) 580-53-69 або «102».
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського ВП