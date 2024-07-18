Допоможіть встановити особу жінки, тіло якої знайшли на Вінниччині (фото)

Управлінням карного розшуку поліції Вінниччини встановлюється особа жінки, тіло якої було виявлено 19 грудня 2023 року у лісосмузі між селами Кивачівка та Краснопілка Гайсинського району.

Прикмети: вік 30-40 років, зріст 165 см, середньої тілобудови, волосся світле коротке, можливо фарбоване.

Біля неї була чорна шкіряна чоловіча куртка.

Прохання до всіх громадян, які володіють будь-якою інформацією, що допоможе ідентифікувати жінку, повідомляти в поліцію за телефонами: 067 756 00 61, 097 946 13 77 або 102.

Відділ комунікації поліції Вінницької області