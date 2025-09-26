Дрони прокремлівської Угорщини порушили повітряний простір України: Зеленський назвав імовірну ціль

Угорщина могла запустити над Україною свої розвідувальні дрони. Ймовірно, вони стежили за українською оборонною промисловістю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram .

За словами президента, він провів військову нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, міністром оборони Денисом Шмигалем і заступником керівника ОП Павлом Палісою.

Інцидент із дронами Угорщини

Зокрема, Сирський доповів про “нещодавні інциденти” з дронами на українсько-угорському кордоні.

“Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах“, – розповів президент.

Він доручив перевірити всі дані і терміново доповісти про кожен зафіксований факт.