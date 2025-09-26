Дрони прокремлівської Угорщини порушили повітряний простір України: Зеленський назвав імовірну ціль
Угорщина могла запустити над Україною свої розвідувальні дрони. Ймовірно, вони стежили за українською оборонною промисловістю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
За словами президента, він провів військову нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, міністром оборони Денисом Шмигалем і заступником керівника ОП Павлом Палісою.
Інцидент із дронами Угорщини
Зокрема, Сирський доповів про “нещодавні інциденти” з дронами на українсько-угорському кордоні.
“Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах“, – розповів президент.
Він доручив перевірити всі дані і терміново доповісти про кожен зафіксований факт.
Шпигуни Угорщини на Закарпатті
Нагадаємо, 9 травня Служба безпеки України вперше викрила угорських розвідників.
Агенти розвідки Угорщини мали збирати інформацію щодо захищеності Закарпатської області, виявляти слабкі місця в наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчати погляди місцевих жителів – зокрема, спрогнозувати їхню поведінку в разі вторгнення угорських військ.