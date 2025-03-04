Друже Пу одобряє? Трамп вже збирається жорстоко карати навчальні заклади та студентів за протести
Президент США заявив, що агітатори протестів будуть ув’язнені або депортовані.
Президент США Дональд Трамп пригрозив навчальним закладам та студентам жорстким покаранням за протести.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дональда Трампа в соцмережі Truth Social.
«Агітатори будуть ув’язнені або назавжди відправлені назад до країни, з якої вони прийшли. Американські студенти будуть назавжди виключені або, залежно від злочину, заарештовані», – написав Трамп у соцмережі.Tweet