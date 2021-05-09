ДТП на Миколаївщині: внаслідок зіткнення бензовозу Scania та Toyota Corolla загинув водій легковика

Сьогодні, 8 травня, близько 15:03 на автодорозі Н-11 «Миколаїв — Дніпро» в районі 183 км (Новобузький район) відбулось зіткнення вантажівки Scania з напівпричепом та легкового автомобіля Toyota Corolla під керуванням водія, особа якого наразі встановлюється.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій легковика від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці. 61-річний керманич вантажівки, мешканець Херсонської області, не постраждав.

Наразі на місці події працюють слідчі слідчого Управління, патрульні поліцейські, рятувальники та медики.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть».

Усі обставини автопригоди та її причини встановлюються.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області звертаються із проханням до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини вказаної ДТП, або мають записи з відеореєстраторів, що зафіксували зазначену автопригоду, корисні для слідства відомості повідомити за телефонами 8-063-426-16-72 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області