ДТП на Миколаївщині: один загиблий та четверо травмованих, серед яких двоє малолітніх (фото)

Сьогодні, 10 червня, приблизно о 15:35 на 59 км автодороги Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв» біля с. Чаусове Первомайського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Opel Astra, під керуванням 77-річного водія, та вантажного фургона Ford Transit, за кермом якого перебував 31-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів водій легковика загинув на місці, його тіло деблокували співробітники ДСНС.

31-річний водій фургона, його пасажири – 26-річна жінка та діти двох та восьми років із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставлені до медичного закладу.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Поліцейські встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звертатись за телефонами: 098-581-06-88 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області