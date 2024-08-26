ДТП на Прикарпатті: водій та пасажирка загинули, троє малолітніх дітей – у лікарні

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 25 серпня близько 23:40 у селищі Делятин, що у Надвірнянському районі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Dodge Caliber», рухаючись вулицею Шевченка в Делятині, проявив неуважність та не впорався із керуванням. У результаті автомобіль зіткнувся з відбійником та перекинувся у кювет.

У результаті автопригоди керманич та пасажирка загинули на місці аварії. Йдеться про мешканців Делятина, 1992 та 1994 років народження. До лікарні потрапили ще троє пасажирів автомобіля: 2015, 2020 та 2018 років народження.

Слідчими призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені всі причини аварії.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб

Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги Правил дорожнього руху, зокрема бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу, не порушувати правил обгону, проїзду пішохідних переходів та перехресть, уникати ризикованих маневрувань та користуватися пасками безпеки.

Керуйте відповідально!

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини