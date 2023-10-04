ДТП на трасі Одеса – Рені водійку «Opel Zafira» травмовано унаслідок зіткнення з вантажівкою «DAF»

Автопригода сталася сьогодні, 4 жовтня, близько 8-ї години поблизу Сарати Білгород-Дністровського району.

Попередньо поліцейські встановили, що 25-річний житель Дніпропетровщини, керуючи вантажним автомобілем «DAF» з напівпричепом у напрямку Одеси, скоїв зіткнення з легковим автомобілем «Opel Zafira» під керуванням 38-річної жительки Сарати, коли та здійснювала виїзд зі смуги для розгону та не надала перевагу вантажівці, що рухалась у попутному напрямку.

Унаслідок ДТП кермувальницю легковика доставлено до реанімаційного відділення місцевої лікарні з травмами та забоями голови, переломами ребер та розривом легені. У неї відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння. Водій вантажівки не постраждав, його вже перевірили на стан сп’яніння, він був тверезий.

«На місці події працюють слідчі та інспектори сектору реагування патрульної поліції територіального відділення поліції. Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження. В рамках розпочатого провадження транспортні засоби помістили на арештмайданчик та призначили низку експертиз. Поліцейські встановлюють повні обставини автопригоди та забезпечують рух транспорту, який наразі ускладнено. Дорога частково перекрита. Просимо водіїв взяти цю інформацію до уваги», – зазначив начальник відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Андрій Мащенко.

Поліцейські закликають водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху й бути уважними задля власної безпеки та безпеки інших громадян.

Білгород-Дністровський районний відділ поліції Одещини