ДТП на Запоріжжі: один водій загинув, автомобілі знищено вогнем (фото, відео)

В результаті зіткнення двох легковиків водій одного з них загинув, інший в важкому стані госпіталізований до лікарні. Автомобілі знищено вогнем. Розпочато досудове розслідування.

11 жовтня о 9:30 до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про ДТП на автошляху «Харків-Сімферополь» поблизу міста Василівка.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, наряди груп реагування патрульної поліції, слідчі відділу розслідування ДТП в сфері транспорту, криміналістична лабораторія, рятувальник ДСНС, медики.

Встановлено, що приблизно о 09:20, водій автомобіля «Mitsubishi lancer» 1988 року народження на автодорозі «Харків-Сімферополь» на території Василівського району, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем «ЗАЗ Lanos».

Попередньо встановлено, що за кермом другої автівки знаходився водій 1979 року народження. Він рухався по своїй смузі в напрямку з міста Запоріжжя до міста Василівка.

В результаті ДТП автомобілі знищено вогнем. Водій «ЗАЗ Lanos» від отриманих травм загинув на місці події.

Керманич іномарки (попередньо тверезий) отримав чисельні тілесні ушкодження. На даний час потерпілий транспортується до Запорізької обласної клінічної лікарні.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Відділ комунікації поліції Запорізької області