ДТП на Житомирщині: серед шістьох травмованих – троє дітей (фото)

Автотроща сталася 14 липня на 197 км автодороги Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, неподалік села Двірця. На місці події працювали слідчо-оперативні групи Житомирського райуправління поліції та слідчого управління ГУНП в області.

Попередньо, близько 12:45 сталося зіткнення автомобілів «Mazda», під керуванням 44-річного житомирянина, та «Оpel», за кермом якого перебував 26-річний житель Бердичівщини.

У результаті ДТП травми отримали обидва водії, 15-річний пасажир «Оpel», житель Бердичівської громади, та троє пасажирів «Mazda», житомиряни віком 40, 7 і 5 років. Усіх їх було доставлено до медичних закладів.

Нині триває з’ясування всіх причин та обставин події у межах відкритого кримінального провадження. Попередня кваліфікація правопорушення – ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні водії! Поліцейські закликають вас бути уважними та обережними за кермом. Дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів.

Житомирське районне управління поліції