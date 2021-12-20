ДТП с загиблим та смертельна подія на залізниці: поліцейські Донеччини розслідують дорожні аварії

У вихідні в Маріуполі та Краматорську дві людини загинули під колесами авто та локомотиву. За обома фактами відкриті кримінальні провадження.

Дві дорожні аварії сталися в суботу, 18 грудня.

У Краматорську близько 16:30 27-річний водій автомобіля ВАЗ скоїв наїзд на 45-річну місцеву мешканку, яка переходила проїжджу частина по пішохідному переходу.

Від отриманих травм жінка загинула на місці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

В Маріуполі близько 10:45 на залізничній колії під колесами локомотива-тепловоза загинув 41-річний чоловік. Місцевий мешканець лежав вздовж колій за напрямком руху тепловозу. За попередніми даними, машиніст застосував міри екстреного гальмування локомотиву з одночасним поданням звукового сигналу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту).

Відділ комунікації поліції Донецької області