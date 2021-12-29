ДТП у Сумах: не розминулися п’яний і позбавлений прав (фото)

ДТП сталася 28 грудня близько 09:00 години по вулиці Сергія Табали між автомобілями «Honda HR-V» та «Skoda Fabia»

Як попередньо встановили працівники поліції, один з легковиків виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з іншими автомобілем, що рухався у зустрічному напрямку.

Внаслідок пригоди обидва водія та один пасажир отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Як виявилось на момент події один з керманичів позбавлений права керування транспортними засобами, а другий знаходився з ознаками алкогольного сп’яніння.

Слідчі Сумського районного відділу поліції звертаються до громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану пригоду, звернутись за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 21, або зателефонувати за вказаними номерами (слідчий по справі 066-165-24-70, чергова частина 050-327-87-85 або 102).

Вартові еспресо за матеріалами поліції Сумської області