Два человека погибли в столкновении легковушки и грузовика под Харьковом (фото)

Родственники погибшего водителя говорят, что он перенес инсульт и иногда терял сознание.



Под Харьковом водитель легковушки протаранил грузовик, в результате чего он и 48-летняя пассажирка погибли на месте.

Об этом APnews пишет со ссылкой на полицию Харьковской области.

Трагическая авария произошла на автотрассе Киев-Харьков-Довжанский.

«Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 54-летнего водителя ехал из Харькова в направлении Чугуева. Во время движения водитель легковушки и допустил столкновение с грузовым автомобилем Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы», — говорится в сообщении.

Родственники погибшего водителя сообщили правоохранителям, что он перенес инсульт и иногда терял сознание.

Сведения про ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.