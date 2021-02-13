Два человека погибли в жестком столкновении фур под Одессой (фото)
Смертельное ДТП случилось в субботу, 13 февраля, неподалеку от Одессы. На трассе Одесса — Киев, в районе Клеверного моста (примерно 10 километров от города), перевернулась огромная фура, ее двигатель отбросило на десятки метров.
По словам очевидцев, этот грузовик столкнулся — «лоб в лоб» — с другим, аналогичным.
«Удар был просто ошеломляющей силы. Прицеп одной из фур буквально разлетелся на куски, весь транспортируемый товар вылетел на проезжую часть, перекрыв движение автотранспорта. Водители погибли на месте происшествия», — рассказали свидетели ДТП.
Как стало известно «ФАКТАМ», возле села Дачное столкнулись два грузовых автомобиля — Man TGX и Renault Magnus. Погибших водителей 1970 и 1987 годов рождения извлекали из полностью искореженных кабин грузовиков с помощью специального шанцевого инструмента.
В полиции сообщили, что, по предварительным данным, водитель грузовика MAN не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Renault Magnum, который двигался по параллельной полосе.
«В Renault находился пассажир, он получил серьезные повреждения и госпитализирован. (По имеющейся информации, у госпитализированного пассажира переломы ног и черепно-мозговая травма — Авт.). Сейчас на месте работают полицейские, устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — уточнили в полиции.
Обе фуры получили значительные повреждения. // Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)Tweet