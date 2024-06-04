Дві пожежі ліквідовано у Подільському районі столиці. Врятовано трьох осіб

4 червня о 19:17 надійшов виклик про загоряння в багатоповерхівці на вулиці Василя Порика, 14. В ході гасіння врятовано двох осіб. О 20:02 пожежу ліквідували на площі 15 кв. м. Подібний виклик надійшов о 19:37. На вулиці Василя Порика, 17-Б, у багатоповерховому будинку сталось загоряння у квартирі на 8 поверсі. В ході розвідки було виявлено чоловіка без ознак життя. Після проведення реанімаційних заходів, потерпілого госпіталізовано в опіковий центр. Пожежу на площі 10 кв. м ліквідували о 20:08.

Причину та обставини даних подій встановлюватимуть правоохоронці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС: