Двічі «імпічментований» обізвав Зеленського «диктатором без виборів». До кремлівського приятеля-злочинця претензій нема?

Допис із образливим висловлюванням лідер США оприлюднив у своїй соцмережі.

Президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського «диктатором без виборів» і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.

Відповідний допис Трампа з’явився у його соцмережі Truth Social.

Лідер США вважає, що Володимир Зеленський «переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів, щоб вплутатися у війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися».

Трамп заявив, що Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і при цьому «гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають натомість».

Трамп став першим в історії США президентом, якому оголосили імпічмент двічі.

Також американський президент заявив, що Зеленський нібито «визнає, що половина грошей, які ми йому відправили, «пропала».

Трамп знову згадав про «низький» рейтинг Зеленського і закликав його діяти «швидко, інакше в нього не залишиться країни».

Поередня заява американського президента про рейтинг Зеленського пролунала після переговорів делегацій США і РФ у Саудівській Аравії, куди представників України і Європи не запросили.

Президент України назвав дезінформацією слова Трампа про те, що він нібито має лише 4% рейтингів. Зеленський заявив, що ця дезінформація іде від Росії. Україна має докази, що Штати і Росія обговорюють ці цифри.

Результати опитування Київського міжнародного інституту соціології показали, що більше половини українців (57%) довіряють Зеленському.

Президент на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що готовий говорити про вибори в Україні. Але українці цього не хочуть і бояться. Крім того, вибори під час воєнного стану заборонені Конституцією.

LB.ua