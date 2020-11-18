Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара на Кировоградщине
В ходе тушения были обнаружены тела четырех человек.
На Кировоградщине пожар унес жизни четырех человек, из которых двое — малолетние дети.
Как информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в частном жилом доме возник 18 ноября в 13:25 в с. Варваровка Долинского района.
В 14:10 пожар локализован на площади 50 м.кв., а в 14:52 — ликвидирован.
«В ходе тушения обнаружены тела 4 человек, из них 2 ребенка (2016 и 2018 г.р.)», — говорится в сообщении.
К тушению были привлечены 7 человек и 2 единицы техники, из них от ГСЧС 5 человек личного состава и 1 единица техники. // LB.ua