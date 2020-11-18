Двое детей и двое взрослых погибли в результате пожара на Кировоградщине

В ходе тушения были обнаружены тела четырех человек.

На Кировоградщине пожар унес жизни четырех человек, из которых двое — малолетние дети.

Как информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар в частном жилом доме возник 18 ноября в 13:25 в с. Варваровка Долинского района.