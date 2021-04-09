Двоє чоловіків загинули на Ужгородщині у ДТП за участі спецтехніки та легковика (фото)

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди зі смертельними наслідками, що трапилася учора на Ужгородщині. Внаслідок аварії померло

Вчора, 8 квітня, до поліції надійшло повідомлення про аварію з потерпілими між населеними пунктами Холмок-Розівка, що на Ужгородщині. За викликом прибули працівники слідчо-оперативної групи та слідчі Головного управління поліції Закарпаття, які провели на місці події першочергові слідчі дії.

В результаті поліцейські з’ясували, що близько 17:30 на відрізку дороги, де проводяться ремонтні роботи, 44-річний водій «Volvo» не впорався з керуванням та зіткнувся зі спецтранспортом служби ремонту доріг.

Внаслідок отриманих травм водій легковика загинув на місці аварії, а 32-річного пасажира госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні, де він згодом помер.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У справі триває слідство.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області