Двоє хлопців вкрали маршрутку у Києві, залишивши на зупинці розгубленого водія та очевидців

Учора ввечері патрульні отримали виклик про заволодіння маршрутним транспортним засобом «Богдан». Автопатруль виявив на зупинці розгубленого водія та очевидців, які розповіли, що поки водій відійшов, двоє хлопців зайшли до салону автобусу та поїхали у напрямку вулиці Кирилівської. Інспектори негайно передали орієнтування всім автопатрулям.Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції Києва.

Невдовзі порожній «Богдан» виявили на вулиці Тульчинській. До інспекторів відразу підійшли обурені очевидці та показали відео «пригод» автокрадіїв — молоді люди їздили вулицею на великій швидкості, скоювали небезпечні маневри, під час поїздки передавали кермо один одному. Після чого покинули автобус у дворі та зникли. Також очевидці вказали ймовірний напрямок втечі кермувальників.

Вже за кілька хвилин патрульні розшукали та затримали ймовірних викрадачів на вулиці Кирилівській. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції.

УК