Двоє людей загинули, ще один чоловік зазнав травмувань у ДТП на Вінниччині (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 січня близько 06:50 на трасі М-21 поблизу із с. Олексіївка Жмеринського району. За попередньою інформацією слідства, 61-річний водій мікроавтобуса Volkswagen не впорався із керуванням та з’їхав у кювет, де зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП керманич, житель Київщини, та 62-річний пасажир від отриманих травм загинули. Ще один пасажир, 46-річний киянин, був травмований та доставлений до лікарні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Усі обставини та причини аварії встановлюються.

Відділ комунікації поліції Вінницької області