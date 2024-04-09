Двоє людей загинули, ще троє – важко травмовані у ДТП на Закарпатті (фото)

9 квітня о 00:12 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що в Ужгороді на Слов’янській набережній сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного управління поліції та спеціалісти-криміналісти відділу криміналістичного забезпечення Головного управління поліції області.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини автопригоди.

Встановлено, що 28-річний житель Ужгорода керуючи автомобілем «Audi» рухався вулицею Слов’янська набережна. Водій не вибрав безпечну швидкість та на заокругленому відрізку дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з деревами. Внаслідок цього автомобіль перекинувся на дах.

Двоє пасажирів – 19-річний та 21-річний місцеві мешканці – від отриманих травм померли на місці аварії, водія та ще двох пасажирів – 20-річного та 16-річного ужгородців – госпіталізували до реанімаційного відділення міської лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб, слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі буде проведено ряд експертних досліджень, щоб встановити об’єктивні обставини автопригоди. Слідство триває.

Поліція Закарпатської області