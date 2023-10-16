Двоє людей загинули у Миколаївській області в зіткненні мікроавтобуса та вантажівки

У Баштанському районі слідчі поліції розслідують обставини смертельної ДТП – водія Mercedes затримали у порядку ст. 208 КПК

15 жовтня приблизно о 17:25 на 203 км автодороги Н-14 «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв» неподалік с. Костичі Інгульської громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного фургону Mercedes 316 CDI з причепом та мікроавтобуса ГАЗ «Соболь».

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 16-річний пасажир ГАЗу від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. 69-річний водій цього ж мікроавтобуса був госпіталізований, але невдовзі помер у кареті швидкої допомоги.

Двоє інших пасажирів мікроавтобусу – 17 та 18 років отримали травми різного ступеню тяжкості та були доставлені до медичного закладу. Ще один 17-річний пасажир травм не зазнав. 40-річний керманич Mercedes не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Слідчі затримали водія у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі за погодженням із прокуратурою вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за телефонами (063) 426-23-32, 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області