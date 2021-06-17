Двоє неповнолітніх в одному з сіл Львівського району на мчали на «Фольксваген Джета» та врізались в бетонну трубу (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 17 червня, о 5.40 в одному з сіл Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Джета», 17-річний житель одного з селищ району, не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб з’їхав у кювет, де зіткнувся з бетонною трубою. Під час ДТП тілесні ушкодження отримали водій автомобіля та його пасажир-ровесник, мешканець того ж селища – обидва доставлені у лікарню.

За фактом слідчі відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області