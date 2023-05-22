Двоє травмованих та одна загибла людина у ДТП за участі мототранспорту на Житомирщині (фото)

20 травня у Брусилівській та Хорошівській громадах Житомирського району сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких водії двоколісних транспортних засобів з травмами потрапили до лікувальних закладів. На жаль, пасажирка одного з мотоциклів загинула.

Близько 15:00 ДТП сталася на 109 км автодороги Київ-Чоп, неподалік с. Йосипівки Брусилівської громади. 36-річний керманич мотоцикла «Honda», киянин, рухаючись у напрямку міста Житомира, під час виконання маневру зіткнувся з автомобілем «Chery Eastar» під керуванням 41-річного жителя столиці.

У результаті ДТП водій мотоцикла отримав численні тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. Його 35-річна дружина, яка їхала разом з чоловіком, загинула на місці події.

За кілька годин потому вже у селищі Хорошеві травмувався ще один керманич двоколісника. Попередньо, 18-річний водій скутера, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21070» під керуванням 19-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП водій двоколісника отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

В обох випадках поліцією розпочаті досудові розслідування за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Шановні мотоциклісти, мопедисти, скутеристи та велосипедисти! Поліція закликає вас неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Дбайте про справність ваших транспортних засобів та, вирушаючи в дорогу, обов’язково користуйтеся захисними шоломами. Не виконуйте ризикованих маневрів та дотримуйтеся безпечної швидкості руху й дистанції між транспортними засобами.

Житомирське районне управління поліції