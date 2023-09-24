Двоє загиблих та ще двоє травмованих – смертельна ДТП на Миколаївщині (фото)

Сьогодні, 24 вересня, приблизно 15:10 на автодорозі Н-11 «Миколаїв – Дніпро» неподалік с. Мар’ївка Інгульської громади сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter 519 CDI.

Внаслідок автопригоди 21-річний водій та 19-річна пасажирка легковика від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. 40-річний керманич та 29-річний пасажир пікапу отримали різні ступені тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу. 39-річний водій рефрижератору не постраждав.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 063-426-23-32 або 102.

Баштанський районний відділ поліції