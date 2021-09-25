Двоє закарпатців і троє угорців загинули у ДТП в Угорщині — мікроавтобус зіткнувся з каміоном (фото)

П’ятеро людей загинуло, після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою поблизу угорського міста Абонь.

Смертельна ДТП сталася вчора, 24 вересня, о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 у напрямку Будапешт-Солнок. Мікроавтобус на великій швидкості в’їхав у задню частину каміона.

За інформацією угорських ЗМІ, у мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України та ще одна людина з подвійним угорсько-українським громадянством.

Усі п’ятеро загинули на місці трагедії. Відомо також, що водій вантажівки практично не постраждав.

«Я зупинився, тому що зупинився рух транспорту попереду. Я стояв буквально хвилину, коли відчув сильний удар ззаду», — розповів пізніше водій вантажівки Даніель. І додав, що негайно вийшов з кабіни, аби дізнатися, що сталося, але, на жаль, вже нічим не міг допомогти тим, хто перебував у мікроавтобусі…

Наразі триває розслідування обставин катастрофи. // mukachevo.net