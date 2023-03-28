Директор київської школи їздила в Крим та має російський паспорт РФ (відео)

Директорка школи стверджує, що не знає, де зараз її російський паспорт.

Скандал ледь не національного масштабу спалахнув в одній із київських шкіл. Колектив і батьки обурені, що суд поновив на посаді колишню директорку Ольгу Слободянюк.

Як йдеться в сюжеті “Сніданку з 1+1” на каналі “1+1 Україна”, Слободянюк за декілька днів до повномасштабного вторгнення виїхала в окупований Крим навідати родичів. А повернулася лише в червні. Більш того, колектив школи з‘ясував – у їхньої очільниці, окрім українського, є ще й російський паспорт.

У самій школі учителі нарікають, що залишилися без керівництва у найстрашніший час. У навчальному закладі був безлад, у бомбосховище, розраховане на 600 людей, приходило до 1 тисячі. Крім того, директорка була у групі школи в одній із соцмереж, повідомлення читала, але не відповідала, розповідають її колеги. Тоді департамент освіти зняв Слободянюк з посади.

Однак у червні 2022 року екс-директорка повернулася на підконтрольну Україні територію й подала позов до суду з вимогою скасувати наказ про звільнення та виплатити зарплату. Позов задовольнили з компенсацією близько 100 тис. грн. У колективі були проти цього рішення.

Директорка школи каже, що 19 лютого прибула до окупованого Росією Криму, а 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. Запевняє, що їй потрібен був час, щоб зібратися з думками, а потім через Владикавказ, Тбілісі та Стамбул і Прагу повернутися до Києва. Наявність паспорта РФ Ольга не спростовує: каже, на початку анексії півострова була вчителькою історії там. Їй нібито довелося взяти документ окупантів всупереч своїй волі.

З уже окупованого Криму, запевняє Слободянюк, вона виїхала через кілька місяців, відтоді вона проживала у Києві. Директорка школи стверджує, що не знає, де зараз її російський паспорт. Перед початком повномасштабного вторгнення, за її словами, виїжджала в Крим за українським закордонним паспортом.

Жінка скаржиться, що її колеги зараз намагаються зробити з неї “зрадницю”. Адвокат Богдан Кушнір каже, що в подібних історіях має розбиратися не лише суд, а й СБУ.

Наразі Департамент освіти Києва подав апеляцію щодо поновлення Ольги Слободянюк на посаді. Розгляд справи поки що триває. // УНІАН