Директор навчального закладу на Сарненщині сплатить штраф за те, що взяв на роботу і преміював сина

За 3 місяці 2024 року спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції за погодження прокурора до суду надіслано 75 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Прокурорами забезпечено участь у розгляді 7 справ вказаної категорії. До відповідальності притягнуто 5 осіб, загалом їм призначено штрафів на 21 тис. гривень.

Так, за участі прокурора Сарненської окружної прокуратури, за результатами розгляду 8 протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, передбачені частинами 1, 2 статті 172-7 КУпАП, судом притягнуто до адміністративної відповідальності директора одного з державних закладів освіти району.

В ході розгляду протоколів з’ясовано, що директор закладу, в порушення вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», не повідомив безпосереднього керівника про наявність у нього реального конфлікту інтересів, а також, перебуваючи в умовах такого конфлікту інтересів, видав накази про призначення свого сина на посаду викладача цього закладу та його преміювання.

Постановою суду директора визнано винним та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень, що становить 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З метою усунення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, прокурорами внесено 9 подань у порядку ч. 3 ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції», а також заявлено позов про стягнення 379 тис грн виплачених коштів внаслідок вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури