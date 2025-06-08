Дитина травмувалася в результаті падіння з мотузкової траси у столичному парку
Подія відбулася сьогодні близько 14:40 у Дніпровському районі.
За попередньою інформацією, 14-річний хлопчик під час проходження канатного атракціону впав з висоти близько півтора метра. Лікарі госпіталізували потерпілого із численними травмами до медичного закладу.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу України – порушення вимог законодавства по охороні праці.Tweet