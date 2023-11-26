Екскомандир «Азову» відповів на заклик «слуги» Безуглої щодо відставки Залужного

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади Збройних сил України Максим Жорін відреагував на заяву народної депутатки від партії “Слуга народу” Мар’яни Безуглої про те, що Головнокомандувач Валерій Залужний має піти у відставку.

“Окремі депутати, які не мають та ніколи не мали жодного стосунку до війська, більше того – ганьблять своїми діями всю країну – ходять у формі чи в мілітарі. Або ж обговорюють події на фронті, військові рішення, продукують якісь ідіотські ініціативи. Всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні і неадекватні люди не пхали свій ніс в справи мобілізації, війни та військових”, – написав він у своєму Telegram-каналі.

Заява народної депутатки викликала серйозну дискусії у соціальних мережах. У коментарях її звинувачують у роботі на Кремль та питають, чи має вона військову освіту, щоб виступати з такими звинуваченнями.

Публіцист і журналіст Віталій Портніков назвав заклик Безуглої дуже небезпечним. “Депутатка Верховної Ради від партії “Слуга народу” Мар’яна Безугла закликала до відставки військового керівництва країни. Це дуже небезпечний крок у ситуації, коли єдність є головною умовою не тільки перемоги, але й самого виживання держави”, – написав він у Facebook. // УНІАН