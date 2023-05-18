експертиза підтвердила, що кістки, знайдені на сміттєзвалищі підволочиська, належать зниклому безвісти юнаку

Майже півтора року тривали судово-медичні та технічні експертизи щодо ідентифікації особи та причини смерті невідомого.

Ще у серпня 2021 року на стихійному сміттєзвалищі Підволочиська люди знайшли людські кістки. Проведеними оперативними заходами стало відомо, що кості можуть належати зниклому 16-річному місцевому жителю.

Впродовж сімнадцяти років брат та мама розшукували хлопця. Проте лише через 17 років товариші зниклого зізналися, що юнак мертвий. Очевидці повідомили, що у ніч зникнення вони їздили на закинуту ферму за кольоровим металом.

Товариш заліз в електрощитову, яка виявилася підключена до мережі, і хлопця вдарило струмом. Він помер на місці події. Друзі злякалися і вирішили поховати тіло самостійно. Вони вивезли знайомого за село і закопали на стихійному сміттєзвалищі.

Пошуки решток кісток тривали не один день. Після цього їх направили на дослідження. ДНК-експертиза підтвердила, що кістки належать зниклому хлопцеві. Не виявили фахівці на рештках жодних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області