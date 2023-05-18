Експертиза підтвердила, що кістки, знайдені на сміттєзвалищі Підволочиська, належать зниклому безвісти юнаку

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Майже півтора року тривали судово-медичні та технічні експертизи щодо ідентифікації особи та причини смерті невідомого.

Ще у серпня 2021 року на стихійному сміттєзвалищі Підволочиська люди знайшли людські кістки. Проведеними оперативними заходами стало відомо, що кості можуть належати зниклому 16-річному місцевому жителю.

експертиза підтвердила, що кістки, знайдені на сміттєзвалищі підволочиська, належать зниклому безвісти юнаку

Впродовж сімнадцяти років брат та мама розшукували хлопця. Проте лише через 17 років товариші зниклого зізналися, що юнак мертвий. Очевидці повідомили, що у ніч зникнення вони їздили на закинуту ферму за кольоровим металом.

Товариш заліз в електрощитову, яка виявилася підключена до мережі, і хлопця вдарило струмом. Він помер на місці події. Друзі злякалися і вирішили поховати тіло самостійно. Вони вивезли знайомого за село і закопали на стихійному сміттєзвалищі.

Пошуки решток кісток тривали не один день. Після цього їх направили на дослідження. ДНК-експертиза підтвердила, що кістки належать зниклому хлопцеві. Не виявили фахівці на рештках жодних ушкоджень, які б свідчили про насильницьку смерть.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області

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