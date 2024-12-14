Експрацівника OpenAI, який публічно заявив про порушення авторського права під час створення ChatGPT, знайшли мертвим

26-річного колишнього наукового співробітника OpenAI Сучіра Баладжі знайшли мертвим у своїй квартирі в Сан-Франциско.

Джерело: CNBC.

Про смерть Баладжі вперше повідомило видання San Jose Mercury News вчора, 13 грудня.

Чоловік покинув OpenAI на початку цього року і публічно заявив, що компанія нібито порушила американське законодавство про авторські права під час розробки чат-бота ChatGPT.

Департамент поліції Сан-Франциско повідомив, що ще 26 листопада офіцерів викликали в квартиру на вулиці Б’юкенен для проведення перевірки. Вони знайшли мертвого чоловіка і не виявили “жодних ознак злочину”.

“Було встановлено, що причиною смерті стало самогубство”, – повідомляють правоохоронці.

У жовтні видання The New York Times опублікувало статтю про занепокоєння Баладжі.

Він вважає, що ChatGPT та інші подібні чат-боти знищать комерційну життєздатність людей та організацій, які створили цифрові дані та контент, що зараз широко використовуються для навчання систем штучного інтелекту.

Представник OpenAI підтвердив смерть Баладжі.

“Ми спустошені, дізнавшись про цю неймовірно сумну новину сьогодні, і наші серця з близькими Сучіра в цей важкий час”, – заявили в компанії.

Нині OpenAI судиться з низкою видавництв, авторів і художників з приводу використання захищених авторським правом матеріалів для навчання штучного інтелекту. Позов, поданий ЗМІ в грудні минулого року, має на меті притягнути OpenAI та її головного спонсора Microsoft до відповідальності за мільярдні збитки.

“Насправді нам не потрібно тренуватися на їхніх даних. Я думаю, що це те, чого люди не розуміють. Будь-яке одне конкретне джерело навчання не є для нас вирішальним фактором”, – заявив генеральний директор OpenAI Сем Альтман.

Дві сім’ї подали до суду на чат-ботів штучного інтелекту Character.AI. Один із позовів спрямовано на закриття чат-ботів, доки не будуть запроваджені нова правила безпеки.

У Міжнародній конфедерації товариств авторів і композиторів (CISAC) опублікували дослідження, яке показало економічний вплив штучного інтелекту в музичному та аудіовізуальному секторах. На думку дослідників, ШІ збагатить технологічні компанії, однак він загрожує доходам людей-творців у наступні п’ять років.

Букви