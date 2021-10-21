Еще один пожар на парковке: на Харьковском во дворе ЖК сгорели 4 машины

В четверг ночью, 21 октября, на Харьковском массиве во дворе жилого дома сгорели четыре автомобиля.

В 3:18 на 101 поступило сообщение о том, что на ул. Вишняковской, 13-Б, в Дарницком районе столицы горит автомобиль. Сообщает Информатор со ссылкой на ГСЧС.

По прибытию было установлено, что возгорание произошло во дворе 14-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле «Hyundai» с распространением на рядом припаркованные автомобили марки «Opel», «Volvo» и на автомобиль «Peugeot». Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 3:42 пожар пожарные локализовали, а в 03: 45- ликвидирован. В результате пожара автомобиля: «Opel», «Hyundai», «Peugeot» выгорели полностью, в автомобиле «Volvo» повреждена водительская сторона автомобиля и заднее стекло.

К тушению пожара были привлечены 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава. Причина возникновения пожара выясняется. К счастью, никто не пострадал.