Вчора, 13 лютого, у турецькому готелі Royal Sigunas сталася бійка за участю ФК «Минай» та предстаників країни 404 – ярославського «Шиніка».

Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди стосовно працівниці готелю та провокаційні вигуки у бік закарпатців.

Інформація російських пропагандитських ЗМІ стосовно того, що минайці змушували співати гімн представників «Шиніка» та побили гравця у ліфті – традиційна маячня. Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони «Шиніка» лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як «бросают».

Вже після закінчення сутички, коли минайці були в номерах, росіяни продовжили бійку між собою. Тих, хто намагався зупинити сутичку, звинувачили у підтримці України. Втрутитись довелось місцевій поліції, щоб заспокоїти росіян.

Перед початком зборів головною вимогою ФК «Минай» до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити «Шинік» згодився готель. Закарпатці звертались до менеджменту Royal Seginus з вимогою виселити росіян, адже представники країни терориста не мають права тренуватись та грати у футбол за межами своєї країни.

14 лютого минайці за розкладом відправились на тренування.

Слава Україні!